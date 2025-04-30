Суд отменил решение ТЦК, которые отказали многодетному отцу в отсрочке

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

На Буковине мужчина, который является многодетным отцом, запросил в ТЦК предоставить ему отсрочку, на которую он имеет право. Однако этого не произошло, поэтому точку в деле поставил суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, суд рассмотрел иск военнообязанного мужчины, который является отцом троих несовершеннолетних детей и считает, что территориальный центр комплектования неправомерно отказал ему в предоставлении отсрочки от мобилизации. В соответствующем отказе должностные лица ТЦК отметили, что заявитель не имеет права на отсрочку, поскольку один из его детей — от первого брака — не проживает вместе с ним. В то же время долга по уплате алиментов за этим ребенком мужчина не имеет.

Дело рассматривал судья Виталий Григораш. В процессе рассмотрения он исследовал представленные доказательства и доводы сторон. Представитель ТЦК, хотя и имел такое право, не подал никаких письменных объяснений и не предоставил отзыва на иск.

В ходе заседания установлено: мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей - одного от первого брака и двух от второго. Он регулярно платит алименты на первого ребенка, а также проводит с ним каждые выходные. Согласно официальной справке исполнительной службы, никакой задолженности по алиментам у него нет.

"Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации на основании п.3 ч.1ст. 23 Закона №3543 должны быть соблюдены два условия: пребывание на содержании военнообязанного трех и более детей в возрасте до 18 лет; отсутствие задолженности по уплате алиментов... В контексте спорных отношений, определяющим для этого дела является не установление факта проживания трех детей в возрасте до 18 лет одной семьей, а содержание истцом несовершеннолетних детей", — отметил суд.

Решение суда

Судья Черновицкого окружного административного суда пришел к выводу, что комиссия при ТЦК действовала противоправно, когда отказала многодетному отцу в отсрочке от мобилизации. Учитывая обстоятельства дела и требования законодательства, суд постановил отменить решение ТЦК как необоснованное.

В результате территориальный центр комплектования обязали повторно рассмотреть документы, представленные мужчиной, с обязательным учетом правовой позиции суда. При этом судебное решение пока не является окончательным — его еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года, и как ее можно оформить.

Также мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ о проведении проверки по комплектованию ТЦК личным составом с боевым опытом. В частности, таких лиц направят на службу в зоны ведения боевых действий.