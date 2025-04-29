На Летичівщині чоловіка засудили за ухилення від служби

Суддя тримає молоток. Фото: Freepik

На Хмельниччині засудили 52-річного чоловіка, який не з'явився до ТЦК за повісткою. Він аргументував своє рішення в суді тим, що не є українцем за національністю.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

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Летичівський районний суд визнав винним 52-річного жителя Летичівщини в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Прокурори встановили, що обвинувачений, перебуваючи на військовому обліку в умовах воєнного стану, отримав повістку про направлення на навчальні збори й подальше проходження військової служби.

Однак на визначений день без поважних причин до районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки він не з’явився.

У суді чоловік свою вину заперечував. Він пояснив, що не хоче проходити військову службу, оскільки народився у Казахстані. Також він заявив, що за національністю є білорусом і вважає, що не зобов'язаний брати участь у захисті України.

До набрання вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою. Вирок наразі не є остаточним і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Львівщині судили мешканця Закарпаття, який сфальсифікував документи, щоб втекти з армії.

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