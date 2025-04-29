На Летичевщине мужчину осудили за уклонение от службы

Судья держит молоток. Фото: Freepik

В Хмельницкой области осудили 52-летнего мужчину, который не явился в ТЦК по повестке. Он аргументировал свое решение в суде тем, что не является украинцем по национальности.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Мужчина не считает нужным защищать Украину

Летичевский районный суд признал виновным 52-летнего жителя Летичевщины в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Прокуроры установили, что обвиняемый, находясь на воинском учете в условиях военного положения, получил повестку о направлении на учебные сборы и дальнейшее прохождение военной службы.

Однако на определенный день без уважительных причин в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки он не явился.

В суде мужчина свою вину отрицал. Он пояснил, что не хочет проходить военную службу, поскольку родился в Казахстане. Также он заявил, что по национальности является белорусом и считает, что не обязан участвовать в защите Украины.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет оставаться под стражей. Приговор пока не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, на Львовщине судили жителя Закарпатья, который сфальсифицировал документы, чтобы сбежать из армии.

Также львовянка судилась с Министерством обороны Украины за отказ предоставить ее сыну единовременную денежную выплату, ведь отец-военнослужащий погиб.