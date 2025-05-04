На Волыни мужчина сбежал от полиции на мотоцикле, потому что имел страх перед работниками ТЦК — решение суда

Мотоциклист. Иллюстративное фото: Velimir Zeland

В Шацке, что на Волыни, мужчина ночью на мотоцикле пытался скрыться от полиции и отказался проходить тест на опьянение. Свои действия он объяснил страхом перед работниками Территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом стало известно из приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел в ночь на 24 марта 2025 года. Водитель мотоцикла был задержан правоохранителями из-за нарушения комендантского часа и отсутствия номерных знаков на транспортном средстве.

Также полицейские заметили признаки алкогольного опьянения у водителя — запах алкоголя, дрожание рук, а также нарушение координации движений.

Во время проверки на состояние опьянения мотоциклист отказался пройти тест и пытался скрыться с места происшествия. Защитник водителя пытался оспорить обвинения, утверждая, что его клиент не употреблял алкоголь и не отказывался от осмотра, а лишь боялся, что полиция вызовет работников ТЦК. Адвокат также настаивал, что видеозапись происшествия была прервана, а все материалы дела были сфабрикованы.

Решение суда

Суд, изучив все предоставленные доказательства, в частности видеозапись, на которой видно, как мотоциклист падает при попытке побега, признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был оштрафован на сумму 17 тысяч гривен, а также лишен права управлять транспортными средствами на год.

А в Одесской области мужчина уклонялся от мобилизации. Военнообязанный игнорировал повестки от Территориального центра комплектования и получил приговор суда.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области мужчина препятствовал работе работников территориального центра комплектования. Он угрожал им битой.