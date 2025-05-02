На Івано-Франківщині чоловік погрожував битою працівникам ТЦК — вирок суду

Суддя. Фото ілюстративне: Pexels

В Івано-Франківській області чоловік перешкоджав роботі працівників територіального центру комплектування. Він погрожував їм битою та вимагав відпустити військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку, який опубліковано в Єдиному державному реєстрі.

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Деталі справи

В селі Одаї у березні водій Peugeot Expert обігнав автомобіль Seat, що перевозив військовозобов'язаних для проходження військово-лікарської комісії.

Чоловік перекрив дорогу та вийшов з транспортного засобу з битою, на якій був напис "Оберіг від нечистої сили". Він погрожував працівникам ТЦК застосувати її.

Крім того, житель Івано-Франківщини підбурив інших людей, які були поряд на похороні, заблокувати двері Seat з боку водія. Внаслідок цього четверо військовозобовʼязаних втекли.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Житель Івано-Франківщини уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою.

Йому призначили позбавлення волі на пʼять років, однак замінили на випробувальний термін строком один рік і шість місяців.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік не пішов до ТЦК, оскільки здійснює постійний догляд за важкохворим батьком і сам має онкологічне захворювання. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Житомирській області чоловік двічі отримував повістки, однак ухилився від мобілізації. Йому призначили три роки позбавленні волі.