У Рівненській області суд звільнив від тюрми чоловіка з онко

Молоток судді. Фото: Freepik

У Радивилові Рівненської області суд виніс вирок у справі щодо ухилення від мобілізації. Йдеться про чоловіка, який 22 жовтня 2024 року відмовився отримати повістку для відправлення на військову службу й наступного дня без поважних причин не прибув до військового підрозділу, як того вимагала мобілізаційна повістка. Свою вину він визнав.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Під час засідання з'ясувалося, що станом на момент виклику він не мав права на відстрочку, був визнаний придатним до служби та проходив медичну комісію. Проте згодом суд встановив, що чоловік здійснює постійний догляд за важкохворим батьком і сам має онкологічне захворювання, зокрема рак сечового міхура та стравоходу.

Медичні документи підтвердили, що батько потребує стороннього нагляду, а сам обвинувачений проходить лікування в умовах денного стаціонару.

Також у суді надали висновок, згідно з яким обвинуваченому до 8 травня 2025 року офіційно надано відстрочку від мобілізації на підставі догляду за непрацездатною особою, що є законною підставою.

З урахуванням цих обставин, а також того, що підсудний не мав судимостей, визнав провину та сприяв слідству, суд дійшов висновку, що його можливо виправити без позбавлення волі.

Йому призначили три роки ув’язнення, але, враховуючи усі обставини, суддя вирішив звільнити його від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк тривалістю один рік. Протягом цього періоду чоловік повинен з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

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