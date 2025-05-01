В Ровенской области суд освободил от тюрьмы мужчину с онкозаболеваниями

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Радивилове Ривненской области суд вынес приговор по делу об уклонении от мобилизации. Речь идет о мужчине, который 22 октября 2024 года отказался получить повестку для отправки на военную службу и на следующий день без уважительных причин не прибыл в военное подразделение, как того требовала мобилизационная повестка. Свою вину он признал.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Во время заседания выяснилось, что по состоянию на момент вызова он не имел права на отсрочку, был признан годным к службе и проходил медицинскую комиссию. Однако впоследствии суд установил, что мужчина осуществляет постоянный уход за тяжелобольным отцом и сам имеет онкологическое заболевание, в частности рак мочевого пузыря и пищевода.

Медицинские документы подтвердили, что отец нуждается в постороннем присмотре, а сам обвиняемый проходит лечение в условиях дневного стационара.

Также в суде предоставили заключение, согласно которому обвиняемому до 8 мая 2025 года официально предоставлена отсрочка от мобилизации на основании ухода за нетрудоспособным лицом, что является законным основанием.

С учетом этих обстоятельств, а также того, что подсудимый не имел судимостей, признал вину и способствовал следствию, суд пришел к выводу, что его можно исправить без лишения свободы.

Ему назначили три года заключения, но, учитывая все обстоятельства, судья решил освободить его от отбывания наказания с испытанием и установить испытательный срок продолжительностью один год. В течение этого периода мужчина должен появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства.

Напомним, на Черниговщине судили подростка, который сотрудничал с российскими шпионами и сдавал им важную информацию об энергообъектах.

На Харьковщине на скамье подсудимых оказался мужчина, который отказался идти в армию, потому что в ВСУ уже служит его родственник.