На Ивано-Франковщине мужчина угрожал битой работникам ТЦК — приговор суда

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Ивано-Франковской области мужчина препятствовал работе работников территориального центра комплектования. Он угрожал им битой и требовал отпустить военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре, который опубликован в Едином государственном реестре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В селе Одаи в марте водитель Peugeot Expert обогнал автомобиль Seat, перевозивший военнообязанных для прохождения военно-врачебной комиссии.

Мужчина перекрыл дорогу и вышел из транспортного средства с битой, на которой была надпись "Оберег от нечистой силы". Он угрожал работникам ТЦК применить ее.

Кроме того, житель Ивано-Франковской области подстрекал других людей, которые были рядом на похоронах, заблокировать двери Seat со стороны водителя. В результате этого четверо военнообязанных сбежали.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Житель Ивано-Франковской области заключил соглашение о признании виновности с прокуратурой.

Ему назначили лишение свободы на пять лет, однако заменили на испытательный срок сроком один год и шесть месяцев.

Напомним, в Ровенской области мужчина не пошел в ТЦК, поскольку осуществляет постоянный уход за тяжелобольным отцом и сам имеет онкологическое заболевание. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Ранее в Житомирской области мужчина дважды получал повестки, однако уклонился от мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы.