Заброньований через суд скасував свій призов та звільнився

Молоток судді. Фото: lexinform

На Прикарпатті залізничника, який мав бронювання, мобілізували. Чоловік виграв суд проти ТЦК та скасував свій призов. Крім того, він зобов'язав військову частину звільнити себе зі служби.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У грудні 2024 року до суду звернувся працівник "Львівської залізниці". Чоловіка у липні 2024 року мобілізували на військову службу попри наявність бронювання. Залізничник вважав свою мобілізацію незаконною та звернувся до суду, аби скасувати її.

Як розповів чоловік, у мобільному застосунку "Резерв+" не відображалась дата, до якої у нього була чинна бронь, тому чоловік звернувся до ТЦК, щоб підтвердити бронювання. Проте у центрі комплектування його незаконно мобілізували на військову службу.

Представник ТЦК вказав, що на час призову, згідно з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відстрочка у позивача закінчилась, а також у реєстрі не було інформації щодо його місця роботи. Представник ТЦК зазначив, що чоловік не виконав свого обов'язку та не повідомив центр комплектування свої персональні дані.

Рішення суду

Суд встановив, що у позивача на час призову на військову службу справді була чинна відстрочка від мобілізації. Згідно з наказом Мінекономіки, чоловік мав відстрочку до травня 2024 року. Її автоматично продовжили спочатку до червня, а потім до вересня 2024 року.

Як зазначив суддя, працівники ТЦК зобов'язані перевірити наявність права на відстрочку перед мобілізацією. Тож суд задовольнив позов чоловіка та визнав протиправним й скасував наказ про його призов на військову службу. Військову частину зобов'язали звільнити чоловіка з військової служби.

Нагадаємо, чоловік подав позов у суд щодо штрафу, який наклав ТЦК та СП, у розмірі 17 тисяч гривень. Його притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

У Чернівцях судили чоловіка, який підробив повістку. Він виправив дату необхідного прибуття до центру комплектування.