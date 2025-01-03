Заброньований через суд скасував свій призов та звільнився

Мобілізований подав позов на ТЦК й через суд скасував свій призов
На Прикарпатті залізничника, який мав бронювання, мобілізували. Чоловік виграв суд проти ТЦК та скасував свій призов. Крім того, він зобов'язав військову частину звільнити себе зі служби.
Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У грудні 2024 року до суду звернувся працівник "Львівської залізниці". Чоловіка у липні 2024 року мобілізували на військову службу попри наявність бронювання. Залізничник вважав свою мобілізацію незаконною та звернувся до суду, аби скасувати її.
Як розповів чоловік, у мобільному застосунку "Резерв+" не відображалась дата, до якої у нього була чинна бронь, тому чоловік звернувся до ТЦК, щоб підтвердити бронювання. Проте у центрі комплектування його незаконно мобілізували на військову службу.
Представник ТЦК вказав, що на час призову, згідно з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відстрочка у позивача закінчилась, а також у реєстрі не було інформації щодо його місця роботи. Представник ТЦК зазначив, що чоловік не виконав свого обов'язку та не повідомив центр комплектування свої персональні дані.
Рішення суду
Суд встановив, що у позивача на час призову на військову службу справді була чинна відстрочка від мобілізації. Згідно з наказом Мінекономіки, чоловік мав відстрочку до травня 2024 року. Її автоматично продовжили спочатку до червня, а потім до вересня 2024 року.
Як зазначив суддя, працівники ТЦК зобов'язані перевірити наявність права на відстрочку перед мобілізацією. Тож суд задовольнив позов чоловіка та визнав протиправним й скасував наказ про його призов на військову службу. Військову частину зобов'язали звільнити чоловіка з військової служби.
Нагадаємо, чоловік подав позов у суд щодо штрафу, який наклав ТЦК та СП, у розмірі 17 тисяч гривень. Його притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.
У Чернівцях судили чоловіка, який підробив повістку. Він виправив дату необхідного прибуття до центру комплектування.
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