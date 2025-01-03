Забронированный через суд отменил свой призыв и уволился

Молоток судьи. Фото: lexinform

На Прикарпатье железнодорожника, который имел бронирование, мобилизовали. Мужчина выиграл суд против ТЦК и отменил свой призыв. Кроме того, он обязал воинскую часть уволить себя со службы.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

В декабре 2024 года в суд обратился работник "Львовской железной дороги". Мужчину в июле 2024 года мобилизовали на военную службу несмотря на наличие бронирования. Железнодорожник считал свою мобилизацию незаконной и обратился в суд, чтобы отменить ее.

Как рассказал мужчина, в мобильном приложении "Резерв+" не отображалась дата, до которой у него была действующая бронь, поэтому мужчина обратился в ТЦК, чтобы подтвердить бронирование. Однако в центре комплектования его незаконно мобилизовали на военную службу.

Представитель ТЦК указал, что на время призыва, согласно Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов, отсрочка у истца закончилась, а также в реестре не было информации о его месте работы. Представитель ТЦК отметил, что мужчина не выполнил своего долга и не сообщил центр комплектования свои персональные данные.

Решение суда

Суд установил, что у истца на время призыва на военную службу действительно была действующая отсрочка от мобилизации. Согласно приказу Минэкономики, мужчина имел отсрочку до мая 2024 года. Ее автоматически продлили сначала до июня, а затем до сентября 2024 года.

Как отметил судья, работники ТЦК обязаны проверить наличие права на отсрочку перед мобилизацией. Поэтому суд удовлетворил иск мужчины и признал противоправным и отменил приказ о его призыве на военную службу. Воинскую часть обязали уволить мужчину с военной службы.

Напомним, мужчина подал иск в суд по поводу штрафа, который наложил ТЦК и СП, в размере 17 тысяч гривен. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

В Черновцах судили мужчину, который подделал повестку. Он исправил дату необходимого прибытия в центр комплектования.