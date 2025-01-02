На Буковині судили чоловіка, який підробив повістку

Чоловіку виписують повістку. Ілюстративне фото: Вінницький ОТЦК

У Чернівцях судили чоловіка, який підробив повістку. Він виправив дату необхідного прибуття до ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

31 липня мешканець Чернівців отримав повістку від працівників ТЦК та СП, за якою мав прибути 3 серпня. Але він вирішив виправити дату на 9 серпня, аби відтермінувати свій візит до військкомату.

А вже 5 серпня він навмисно показав повістку працівникам поліції, внаслідок чого правоохоронці вилучили документ і відправили його на судову експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру у підробленні офіційного документа та використання свідомо підробленого документа.

Рішення суду

Під час суду громадянин визнав свою провину та розкаявся. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі, але замінили на один рік умовного терміну. Також з нього стягнули судові витрати в розмірі 1500 гривень.

Нагадаємо, у Чернівецькій області судили чоловіка, який хотів незаконно виїхати за кордон. Для цього він дав хабаря прикордоннику в розмірі 70 тисяч гривень.

А на Закарпатті жителя селища Середнє судили за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон.