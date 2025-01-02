На Буковине судили мужчину, который подделал повестку

Мужчине выписывают повестку. Иллюстративное фото: Винницкий ОТЦК

В Черновцах судили мужчину, который подделал повестку. Он исправил дату необходимого прибытия в ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

31 июля житель Черновцов получил повестку от работников ТЦК и СП, по которой должен был прибыть 3 августа. Но он решил исправить дату на 9 августа, чтобы отсрочить свой визит в военкомат.

А уже 5 августа он намеренно показал повестку работникам полиции, в результате чего правоохранители изъяли документ и отправили его на судебную экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении в подделке официального документа и использовании заведомо поддельного документа.

Решение суда

В ходе суда гражданин признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, но заменили на один год условного срока. Также с него взыскали судебные издержки в размере 1500 гривен.

Напомним, в Черновицкой области судили мужчину, который хотел незаконно выехать за границу. Для этого он дал взятку пограничнику в размере 70 тысяч гривен.

А на Закарпатье жителя поселка Среднее судили за незаконную переправку мужчин через государственную границу.