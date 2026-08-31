Юрист сказала, чи можуть ТЦК проводити мобілізацію в цивільному одязі

Працівник ТЦК спілкується з громадянином. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Військові ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів обов'язково мають бути одягнені у військову форму. Водночас, бути у цивільному одязі серед тих, хто входить до складу групи оповіщення, можуть лише цивільні особи.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі ТСН сказала адвокатка Марина Бекало.

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В якому одязі мають бути представники ТЦК

За словами юристки, територіальні центри комплектування є органом військового управління. До їхнього штату входять військовослужбовці, державні службовці та працівники ЗСУ. Водночас, якщо до складу групи оповіщення входить саме військовослужбовець ТЦК, під час виконання службових обов’язків він не має права перебувати у цивільному одязі.

"Отже, військовослужбовець ТЦК та СП, який входить в групу оповіщення не може перебувати в цивільній формі під час виконання ним службових обов’язків. Якщо в групу оповіщення входить цивільні особи (голова ОСББ, представник роботодавця, закладу освіти чи виконкомів місцевих рад), то вони звісно перебувають в цивільному одязі", — сказала адвокат.

Також Бекало звернула увагу, що військові ТЦК використовують загальну військову форму ЗСУ, на якій мають бути відповідні знаки розрізнення. Їхній вигляд регламентується наказами Міністерства оборони №606 від 20 листопада 2017 року та №370 від 18 липня 2017 року.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під час мобілізації вручати громадянам повістки можуть не лише ТЦК. До цих груп можуть входити представники місцевої влади та поліцейські, а іноді навіть цивільні особи.

Також ми писали, що за словами голови фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева, ТЦК необхідно негайно реформувати.