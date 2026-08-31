Юрист ответила на вопрос, могут ли сотрудники ТЦК проводить мобилизацию в гражданской одежде

Сотрудник ТЦК общается с гражданином. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Военнослужащие ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий обязательно должны быть одеты в военную форму. В то же время в гражданской одежде среди тех, кто входит в состав группы оповещения, могут находиться только гражданские лица.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии ТСН сообщила адвокат Марина Бекало.

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В какой одежде должны быть представители ТЦК

По словам юристки, территориальные центры комплектования являются органом военного управления. В их штат входят военнослужащие, государственные служащие и сотрудники ВСУ. В то же время, если в состав группы оповещения входит именно военнослужащий ТЦК, во время выполнения служебных обязанностей он не имеет права находиться в гражданской одежде.

"Следовательно, военнослужащий ТЦК и СП, входящий в группу оповещения, не может находиться в гражданской форме во время выполнения им служебных обязанностей. Если в группу оповещения входят гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они, конечно, находятся в гражданской одежде", — сказала адвокат.

Также Бекало обратила внимание, что военнослужащие ТЦК используют общую военную форму ВСУ, на которой должны быть соответствующие знаки различия. Их вид регламентируется приказами Министерства обороны № 606 от 20 ноября 2017 года и № 370 от 18 июля 2017 года.

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Как сообщали Новини.LIVE, во время мобилизации вручать гражданам повестки могут не только ТЦК. В эти группы могут входить представители местных властей и полицейские, а иногда даже гражданские лица.

Также мы писали, что, по словам председателя финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, ТЦК необходимо немедленно реформировать.