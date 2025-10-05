Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК "Мобілізація кота" на Київщині — у ТЦК прокоментували

"Мобілізація кота" на Київщині — у ТЦК прокоментували

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 20:33
У ТЦК спростували інформацію про мобілізацію кота на Київщині
Чоловік у військовій формі забирає кота. Фото: кадр з відео

У Київському територіальному центрі комплектування відреагували на інформацію з мережі про "мобілізацію кота". Там спростували цю інформацію та розповіли про російські фейки.

Про це повідомила пресслужба Київського ТЦК у Facebook у неділю, 5 жовтня.

Реклама
Читайте також:

"Мобілізація кота" у Київській області

У мережі поширили відео, на якому видно, як чоловіки у військовій формі вкрали кота. 

"Те, що у викраденні кота всі і одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства. Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне — осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися!" — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, як тільки в Україні було оголошено мобілізацію, то медіамашина Кремля увімкнулася на повну. Росіяни плювали та ганьбили представників ТЦК. 

"Але, хіба вони стерли нашу свідомість? Хіба вони відімкнули наше критичне мислення? Хіба вони перетворили нас на стадо, для якого абревіатура ТЦК стала жупелом лише тому, що так захотіли в Кремлі?!!" — йдеться у повідомленні.

На відео обоє чоловіків одягнені в бойові сорочки, а представникам ТЦК така форма не передбачена. Там заявили, що ворог змусив ненавидіти тих, хто формує українське військо, започатковує опір і боротьбу.

"Неприязнь до ТЦК — це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми — і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли — всі закінчимо у московітських таборах або могилах. Тож, шануймо ТЦК", — додали в ТЦК.

null
Допис ТЦК. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 2 жовтня у Кривому Розі напали з ножем на працівників ТЦК. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше у Сухопутних військах повідомили, що протягом вересня було понад 190 повідомлень про порушення з боку ТЦК, однак більшість є маніпуляцією.

війна тварини Київська область кіт ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації