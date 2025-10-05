У ТЦК спростували інформацію про мобілізацію кота на Київщині

Чоловік у військовій формі забирає кота. Фото: кадр з відео

У Київському територіальному центрі комплектування відреагували на інформацію з мережі про "мобілізацію кота". Там спростували цю інформацію та розповіли про російські фейки.

Про це повідомила пресслужба Київського ТЦК у Facebook у неділю, 5 жовтня.

Реклама

Читайте також:

"Мобілізація кота" у Київській області

У мережі поширили відео, на якому видно, як чоловіки у військовій формі вкрали кота.

"Те, що у викраденні кота всі і одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства. Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне — осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися!" — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, як тільки в Україні було оголошено мобілізацію, то медіамашина Кремля увімкнулася на повну. Росіяни плювали та ганьбили представників ТЦК.

"Але, хіба вони стерли нашу свідомість? Хіба вони відімкнули наше критичне мислення? Хіба вони перетворили нас на стадо, для якого абревіатура ТЦК стала жупелом лише тому, що так захотіли в Кремлі?!!" — йдеться у повідомленні.

На відео обоє чоловіків одягнені в бойові сорочки, а представникам ТЦК така форма не передбачена. Там заявили, що ворог змусив ненавидіти тих, хто формує українське військо, започатковує опір і боротьбу.

"Неприязнь до ТЦК — це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни. А, якщо ні, то всі ми — і стравлені ФСБшною пропагандою, і ті що встояли — всі закінчимо у московітських таборах або могилах. Тож, шануймо ТЦК", — додали в ТЦК.

Допис ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня у Кривому Розі напали з ножем на працівників ТЦК. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше у Сухопутних військах повідомили, що протягом вересня було понад 190 повідомлень про порушення з боку ТЦК, однак більшість є маніпуляцією.