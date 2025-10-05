Видео
Главная ТЦК "Мобилизация кота" на Киевщине — в ТЦК прокомментировали

"Мобилизация кота" на Киевщине — в ТЦК прокомментировали

Дата публикации 5 октября 2025 20:33
В ТЦК опровергли информацию о мобилизации кота в Киевской области
Мужчина в военной форме забирает кота. Фото: кадр из видео

В Киевском территориальном центре комплектования отреагировали на информацию из сети о "мобилизации кота". Там опровергли это и рассказали о российских фейках.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского ТЦК в Facebook в воскресенье, 5 октября.

Читайте также:

"Мобилизация кота" в Киевской области

В сети распространили видео, на котором видно, как мужчины в военной форме украли кота.

"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти!" — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, как только в Украине была объявлена мобилизация, то медиа-машина Кремля включилась на полную. Россияне плевали и позорили представителей ТЦК.

"Но, разве они стерли наше сознание? Разве они отключили наше критическое мышление? Разве они превратили нас в стадо, для которого аббревиатура ТЦК стала жупелом только потому, что так захотели в Кремле?!!! " — говорится в сообщении.

На видео оба мужчины одеты в боевые рубашки, а представителям ТЦК такая форма не предусмотрена. Там заявили, что враг заставил ненавидеть тех, кто формирует украинское войско, начинает сопротивление и борьбу.

"Неприязнь к ТЦК — это исключительно враждебный нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны. А, если нет, то все мы — и стравленные ФСБшной пропагандой, и те что устояли — все закончим в московитских лагерях или могилах. Поэтому, уважаем ТЦК", — добавили в ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября в Кривом Роге напали с ножом на работников ТЦК. Следователи открыли уголовные производства.

Ранее в Сухопутных войсках сообщили, что в течение сентября было более 190 сообщений о нарушениях со стороны ТЦК, однако большинство является манипуляцией.

война животные Киевская область кот ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
