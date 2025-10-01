Сколько инцидентов с участием ТЦК оказались манипуляциями в сентябре — ответ Сухопутных войск

Военнослужащие ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: УНІАН

В течение сентября зафиксировали более 190 сообщений о нарушениях со стороны военнослужащих ТЦК и СП. Большинство из этих слухов были манипулятивными.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Сухопутных войсках.

Мнение представителей Сухопутных войск относительно инцидентов с участием ТЦК и СП

В сентябре распространяли информацию о 192 конфликтных ситуациях, в которых участвовали представители военкомата. 173 инцидента оказались манипуляциями.

"Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью дискредитации института, срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства", — говорится в сообщении.

Только в 19 случаях зафиксировали реальные нарушения. По этим фактам четырех человек отстранили от исполнения обязанностей, а пятерых привлекли к дисциплинарной ответственности. Также продолжаются 13 служебных расследований, в частности инцидентов, которые произошли в августе.

"Только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", — отметили военнослужащие.

Напомним, с начала осени представители военкомата работают исключительно при условии наличия боди-камер. Такие нововведения внедрили, чтобы обеспечить прозрачность и законность мобилизации.

Также мы сообщали о появлении информационных палаток ТЦК на улицах. В таких точках граждан не мобилизуют, а консультируют.