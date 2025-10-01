Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК 90% інцидентів із ТЦК — маніпуляції — заява Сухопутних військ

90% інцидентів із ТЦК — маніпуляції — заява Сухопутних військ

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 04:30
Cкільки інцидентів за участю ТЦК виявилися маніпуляціями у вересні — відповідь Сухопутних військ
Військовослужбовці ТЦК із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: УНІАН

Упродовж вересня зафіксували понад 190 повідомлень про порушення з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Більшість із цих чуток були маніпулятивними.

Про це у вівторок, 30 вересня, повідомили в Сухопутних військах.

Реклама
Читайте також:

Думка представників Сухопутних військ щодо інцидентів за участю ТЦК та СП

У вересні поширювали інформацію про 192 конфліктні ситуації, в яких брали участь представники військкомату. 173 інциденти виявилися маніпуляціями.  

"Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізацїі та підриву обороноздатності держави", — йдеться в повідомленні. 

Лише у 19 випадках зафіксували реальні порушення. За цими фактами чотирьох людей відсторонили від виконання обов'язків, а п'ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Також тривають 13 службових розслідувань, зокрема інцидентів, які сталися в серпні.

"Лише відкрита звітність, прозорість і правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль", — наголосили військовослужбовці.

Нагадаємо, від початку осені представники військкомату працюють виключно за умови наявності боді-камер. Такі нововведення впровадили, щоб забезпечити прозорість і законність мобілізації.

Також ми повідомляли про появу інформаційних наметів ТЦК на вулицях. У таких точках громадян не мобілізують, а консультують.

скандал порушення мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Сухопутні війська
Василь Горенко - Редактор
Автор:
Василь Горенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації