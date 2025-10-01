Cкільки інцидентів за участю ТЦК виявилися маніпуляціями у вересні — відповідь Сухопутних військ

90% інцидентів із ТЦК — маніпуляції — заява Сухопутних військ
Упродовж вересня зафіксували понад 190 повідомлень про порушення з боку військовослужбовців ТЦК та СП. Більшість із цих чуток були маніпулятивними.
Про це у вівторок, 30 вересня, повідомили в Сухопутних військах.
Думка представників Сухопутних військ щодо інцидентів за участю ТЦК та СП
У вересні поширювали інформацію про 192 конфліктні ситуації, в яких брали участь представники військкомату. 173 інциденти виявилися маніпуляціями.
"Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізацїі та підриву обороноздатності держави", — йдеться в повідомленні.
Лише у 19 випадках зафіксували реальні порушення. За цими фактами чотирьох людей відсторонили від виконання обов'язків, а п'ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. Також тривають 13 службових розслідувань, зокрема інцидентів, які сталися в серпні.
"Лише відкрита звітність, прозорість і правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль", — наголосили військовослужбовці.
Нагадаємо, від початку осені представники військкомату працюють виключно за умови наявності боді-камер. Такі нововведення впровадили, щоб забезпечити прозорість і законність мобілізації.
Також ми повідомляли про появу інформаційних наметів ТЦК на вулицях. У таких точках громадян не мобілізують, а консультують.
