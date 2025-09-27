Інформаційні намети ТЦК та СП — навіщо їх встановлюють на вулицях

Чоловік спілкується з військовослужбовцем ТЦК. Фото: Одеський РТЦК та СП/Facebook

ТЦК та СП розміщають на вулицях інформаційні точки. Метою таких наметів є не проведення мобілізаційних заходів, а консультація населення, зняття напруги та боротьба з міфами.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Інформаційні намети ТЦК та СП

У військкоматі зазначили, що до намету ТЦК прийшов чоловік середнього віку. Він довго не наважувався на цей крок, тому що чув про мобілізацію лише із соцмереж, де переважали страхи та перебільшення.

Уже за десять хвилин після спілкування з військовими цей громадянин змінив свою думку. Він почув пояснення, отримав відповіді на свої запитання та сказав, що тепер розуміє, як усе відбувається насправді. У ТЦК наголосили, що такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень.

