Головна ТЦК ТЦК встановлюють на вулицях інформаційні намети — навіщо

ТЦК встановлюють на вулицях інформаційні намети — навіщо

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 04:30
Інформаційні намети ТЦК та СП — навіщо їх встановлюють на вулицях
Чоловік спілкується з військовослужбовцем ТЦК. Фото: Одеський РТЦК та СП/Facebook

ТЦК та СП розміщають на вулицях інформаційні точки. Метою таких наметів є не проведення мобілізаційних заходів, а консультація населення, зняття напруги та боротьба з міфами.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Читайте також:

Інформаційні намети ТЦК та СП

У військкоматі зазначили, що до намету ТЦК прийшов чоловік середнього віку. Він довго не наважувався на цей крок, тому що чув про мобілізацію лише із соцмереж, де переважали страхи та перебільшення.

Уже за десять хвилин після спілкування з військовими цей громадянин змінив свою думку. Він почув пояснення, отримав відповіді на свої запитання та сказав, що тепер розуміє, як усе відбувається насправді. У ТЦК наголосили, що такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень.

Раніше командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав кількість людей, які потрапляють на фронт після того, як їх мобілізує ТЦК. За його словами, це лише 24 людини з тисячі.

Також ми повідомляли про напад на будівлю Калуського РТЦК та СП. У результаті інциденту втекли троє військовозобов'язаних.

військкомат військовий призов Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Василь Горенко - Редактор
Автор:
Василь Горенко
