Главная ТЦК ТЦК устанавливают на улицах информационные палатки — зачем

ТЦК устанавливают на улицах информационные палатки — зачем

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 04:30
Информационные палатки ТЦК и СП — зачем их устанавливают на улицах
Мужчина общается с военнослужащим ТЦК. Фото: Одесский РТЦК и СП/Facebook

ТЦК и СП размещают на улицах информационные точки. Целью таких палаток является не проведение мобилизационных мероприятий, а консультация населения, снятие напряжения и борьба с мифами.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Информационные палатки ТЦК и СП

В военкомате отметили, что к палатке ТЦК пришел мужчина среднего возраста. Он долго не решался на этот шаг, потому что слышал о мобилизации только из соцсетей, где преобладали страхи и преувеличения.

Уже через десять минут после общения с военными этот гражданин изменил свое мнение. Он услышал объяснения, получил ответы на свои вопросы и сказал, что теперь понимает, как все происходит на самом деле. В ТЦК отметили, что такие разговоры становятся шагом к осознанным решениям.

Ранее командир 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал количество людей, которые попадают на фронт после того, как их мобилизует ТЦК. По его словам, это всего 24 человека из тысячи.

Также мы сообщали о нападении на здание Калушского РТЦК и СП. В результате инцидента сбежали трое военнообязанных.

военкомат военный призыв Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
