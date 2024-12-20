Направлення на ВЛК можна буде отримати у Резерв+

Реєстр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані зможуть отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії через "Резерв+". Для цього не буде необхідності відвідувати ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.

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Направлення на ВЛК у Резерв+

Міноборони напрацьовує механізм щодо надання можливості військовозобовʼязаним отримати направлення на проходження ВЛК через "Резерв+". Його планують запустити до кінця лютого 2025 року.

"Рішення ВЛК будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг", — йдеться у повідомленні.



Таким чином чоловіки зможуть пройти медичний огляд у будь-якому зручному медичному закладі з визначеного переліку, а висновки будуть зберігатись у цифровому форматі з підписами відповідальних осіб.

У міністерстві зауважили, що метою реформи є посилення її ефективності, розмежування функцій ВЛК та ТЦК, уникнення черг в ТЦК та зниження корупційних ризиків.

Скриншот допису Міноборони

Раніше юристка в коментарі Новини.LIVE пояснила, що робити у випадку, коли застосунок "Резерв+" не працює.

А адвокат розповів, як змінити дані військовозобов'язаного в "Резерв+".