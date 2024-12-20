Направлення на ВЛК можна буде отримати у Резерв+

Міноборони анонсувало електронні направлення на ВЛК в Резерв+
В Україні військовозобов'язані зможуть отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії через "Резерв+". Для цього не буде необхідності відвідувати ТЦК та СП.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у п'ятницю, 20 грудня.
Направлення на ВЛК у Резерв+
Міноборони напрацьовує механізм щодо надання можливості військовозобовʼязаним отримати направлення на проходження ВЛК через "Резерв+". Його планують запустити до кінця лютого 2025 року.
"Рішення ВЛК будуть надходити не в паперовому вигляді до ТЦК, а в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг", — йдеться у повідомленні.
Таким чином чоловіки зможуть пройти медичний огляд у будь-якому зручному медичному закладі з визначеного переліку, а висновки будуть зберігатись у цифровому форматі з підписами відповідальних осіб.
У міністерстві зауважили, що метою реформи є посилення її ефективності, розмежування функцій ВЛК та ТЦК, уникнення черг в ТЦК та зниження корупційних ризиків.
Раніше юристка в коментарі Новини.LIVE пояснила, що робити у випадку, коли застосунок "Резерв+" не працює.
А адвокат розповів, як змінити дані військовозобов'язаного в "Резерв+".
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