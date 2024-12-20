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Повторна ВЛК — чи має громадянин іти сам

20 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна військова-лікарська комісія - як громадянин потрапляє на повторну ВЛК
Повторна військово-лікарська комісія для військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин, який має відстрочку, не буде проходити повторну військово-лікарську комісію у встановлені строки. Проходження повторної ВЛК можливе тільки після того, як громадянин отримає повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли не треба проходити повторну ВЛК

В Україні частина військовозобов’язаних громадян, зокрема, ті особи, які раніше мали статус "обмежено придатні", мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Та не усі ці громадяни будуть проходити повторну ВЛК у визначений законодавством строк.

Це, зокрема, стосується тих громадян, які мають відстрочку від мобілізації.

"Під час діючої відстрочки військовозобов'язаний не направляється на проходження ВЛК згідно пункту 63 Постанови КМУ №560", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Тільки через повістку

При цьому, наголосив юрист, громадянин не повинен сам з’являтися в територіальному центрі комплектування для проходження повторної військово-лікарської комісії.

"На проходження ВЛК вам повинні вручити (надіслати) повістку", — відповів Айвазян громадянину, який і поцікавився своїм найближчим майбутнім.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, де можна пройти повторну ВЛК.

Також ми писали, чи треба проходити повторну ВЛК без результатів першої комісії.

повістки відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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