Повторна військова-лікарська комісія - як громадянин потрапляє на повторну ВЛК

Повторна військово-лікарська комісія для військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Громадянин, який має відстрочку, не буде проходити повторну військово-лікарську комісію у встановлені строки. Проходження повторної ВЛК можливе тільки після того, як громадянин отримає повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли не треба проходити повторну ВЛК

В Україні частина військовозобов’язаних громадян, зокрема, ті особи, які раніше мали статус "обмежено придатні", мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Та не усі ці громадяни будуть проходити повторну ВЛК у визначений законодавством строк.

Це, зокрема, стосується тих громадян, які мають відстрочку від мобілізації.

"Під час діючої відстрочки військовозобов'язаний не направляється на проходження ВЛК згідно пункту 63 Постанови КМУ №560", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Тільки через повістку

При цьому, наголосив юрист, громадянин не повинен сам з’являтися в територіальному центрі комплектування для проходження повторної військово-лікарської комісії.

"На проходження ВЛК вам повинні вручити (надіслати) повістку", — відповів Айвазян громадянину, який і поцікавився своїм найближчим майбутнім.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, де можна пройти повторну ВЛК.

Також ми писали, чи треба проходити повторну ВЛК без результатів першої комісії.