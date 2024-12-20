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Повторная ВВК — должен ли гражданин идти сам

20 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторная военно-врачебная комиссия – как гражданин попадает на повторную ВВК
Повторная военно-врачебная комиссия для военнослужащего. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин, имеющий отсрочку, не будет проходить повторную военно-врачебную комиссию в установленные сроки. Прохождение повторной ВВК возможно только после того, как гражданин получит повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда не нужно проходить повторную ВВК

В Украине часть военнообязанных граждан, в частности, лица, ранее имевшие статус "ограниченно пригодные", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Но не все эти граждане будут проходить повторную ВВК в установленный законодательством срок.

Это, в частности, касается граждан, имеющих отсрочку от мобилизации.

"Во время действующей отсрочки военнообязанный не направляется на прохождение ВВК согласно пункту 63 Постановления КМУ №560", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Только через повестку

При этом, подчеркнул юрист, гражданин не должен сам появляться в территориальном центре комплектования для прохождения повторной военно-врачебной комиссии.

"На прохождение ВВК вам должны вручить (отправить) повестку", — ответил Айвазян гражданину, который и поинтересовался своим ближайшим будущим.

Напомним, мы ранее сообщали о том, где можно пройти повторную ВВК.

Также мы писали, нужно ли проходить повторную ВВК без результатов первой комиссии.

повестки отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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