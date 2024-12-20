Направление на ВЛК можно получить в Резерв+

Реестр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

В Украине военнообязанные смогут получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии через "Резерв+". Для этого не потребуется посещать ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 20 декабря.

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Направление на ВВК в Резерв+

Минобороны нарабатывает механизм предоставления возможности военнообязанным получить направление на прохождение ВВК через "Резерв+". Его планируется запустить до конца февраля 2025 года.

"Решения ВЛК будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра "Оберіг", — говорится в сообщении.



Таким образом, мужчины смогут пройти медицинское освидетельствование в любом удобном медицинском учреждении из определенного перечня, а заключения будут храниться в цифровом формате с подписями ответственных лиц.

В министерстве отметили, что целью реформы является усиление ее эффективности, разграничение функций ВВК и ТЦК, избегание очередей в ТЦК и снижение коррупционных рисков.

Скриншот поста Минобороны

Ранее юрист в комментарии Новини.LIVE объяснила, что делать в случае, когда приложение "Резерв+" не работает.

А адвокат рассказал, как изменить данные военнообязанного в "Резерв+".