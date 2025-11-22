Відео
Україна
Відео

Мінімум дзвінок — список прав, які ви маєте в ТЦК

Дата публікації: 22 листопада 2025 12:52
Оновлено: 14:07
Права та обовʼязки в ТЦК - на що має право військовозобовʼязаний
Громадянин в ТЦК. Фото: ЧОТЦК

Багато чоловіків при потраплянні в ТЦК переживають, особливо якщо не були готові і не виявляли бажання йти служити. Але мати впевненість допоможуть знання своїх прав та обовʼязків, а також розуміння правомірних чи неправомірних дій з боку ТЦК. 

Які права має людина при потраплянні в ТЦК, Новини.LIVE пояснила адвокат Юлія Антонюк. 

Права людини в ТЦК 

"При доставленні до ТЦК людина має право на зв’язок з родичами, на адвоката, на медичний огляд незалежно від ВЛК, на копії всіх документів, що оформлюються, на оскарження всіх рішень ТЦК", — розповіла адвокат. 

Також є речі, які не мюать право робити ТЦК: 

  • блокувати вихід;
  • утримувати у підвалах/кімнатах;
  • відбирати телефон;
  • примушувати підписувати щось силою;
  • перевозити без документів.

"Якщо особу офіційно мобілізували та оформили документи, після чого вона поїхала на полігон чи в частину, все одно ТЦК зобов’язаний повідомити родичам номер частини й передати її дані", — додала адвокат. 

Раніше ми писали, чи мають право ТЦК відмовляти у бронюванні згідно нових правил. 

Також юристи пояснили, які проблеми з ТЦК можуть бути у людей за кордоном — що загрожує емігрантам

правосуддя мобілізація ВЛК ТЦК та СП Строкова служба
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
