Права та обовʼязки в ТЦК - на що має право військовозобовʼязаний

Багато чоловіків при потраплянні в ТЦК переживають, особливо якщо не були готові і не виявляли бажання йти служити. Але мати впевненість допоможуть знання своїх прав та обовʼязків, а також розуміння правомірних чи неправомірних дій з боку ТЦК.

Які права має людина при потраплянні в ТЦК, Новини.LIVE пояснила адвокат Юлія Антонюк.

Права людини в ТЦК

"При доставленні до ТЦК людина має право на зв’язок з родичами, на адвоката, на медичний огляд незалежно від ВЛК, на копії всіх документів, що оформлюються, на оскарження всіх рішень ТЦК", — розповіла адвокат.

Також є речі, які не мюать право робити ТЦК:

блокувати вихід;

утримувати у підвалах/кімнатах;

відбирати телефон;

примушувати підписувати щось силою;

перевозити без документів.

"Якщо особу офіційно мобілізували та оформили документи, після чого вона поїхала на полігон чи в частину, все одно ТЦК зобов’язаний повідомити родичам номер частини й передати її дані", — додала адвокат.

