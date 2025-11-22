Права та обовʼязки в ТЦК - на що має право військовозобовʼязаний

Мінімум дзвінок — список прав, які ви маєте в ТЦК
Багато чоловіків при потраплянні в ТЦК переживають, особливо якщо не були готові і не виявляли бажання йти служити. Але мати впевненість допоможуть знання своїх прав та обовʼязків, а також розуміння правомірних чи неправомірних дій з боку ТЦК.
Які права має людина при потраплянні в ТЦК, Новини.LIVE пояснила адвокат Юлія Антонюк.
Права людини в ТЦК
"При доставленні до ТЦК людина має право на зв’язок з родичами, на адвоката, на медичний огляд незалежно від ВЛК, на копії всіх документів, що оформлюються, на оскарження всіх рішень ТЦК", — розповіла адвокат.
Також є речі, які не мюать право робити ТЦК:
- блокувати вихід;
- утримувати у підвалах/кімнатах;
- відбирати телефон;
- примушувати підписувати щось силою;
- перевозити без документів.
"Якщо особу офіційно мобілізували та оформили документи, після чого вона поїхала на полігон чи в частину, все одно ТЦК зобов’язаний повідомити родичам номер частини й передати її дані", — додала адвокат.
Раніше ми писали, чи мають право ТЦК відмовляти у бронюванні згідно нових правил.
Також юристи пояснили, які проблеми з ТЦК можуть бути у людей за кордоном — що загрожує емігрантам.
Читайте Новини.LIVE!