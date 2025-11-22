Права и обязанности в ТЦК - на что имеет право военнообязанный

Минимум звонок — список прав, которые вы имеете в ТЦК
Многие мужчины при попадании в ТЦК переживают, особенно если не были готовы и не изъявляли желания идти служить. Но быть уверенным помогут знания своих прав и обязанностей, а также понимание правомерных или неправомерных действий со стороны ТЦК.
Какие права имеет человек при попадании в ТЦК, Новини.LIVE объяснила адвокат Юлия Антонюк.
Права человека в ТЦК
"При доставлении в ТЦК человек имеет право на связь с родственниками, на адвоката, на медицинский осмотр независимо от ВВК, на копии всех оформляемых документов, на обжалование всех решений ТЦК", — рассказала адвокат.
Также есть вещи, которые не мюать право делать ТЦК:
- блокировать выход;
- удерживать в подвалах/комнатах;
- отбирать телефон;
- заставлять подписывать что-то силой;
- перевозить без документов.
"Если лицо официально мобилизовали и оформили документы, после чего оно поехало на полигон или в часть, все равно ТЦК обязан сообщить родственникам номер части и передать его данные", — добавила адвокат.
Ранее мы писали, имеют ли право ТЦК отказывать в бронировании согласно новым правилам.
Также юристы объяснили, какие проблемы с ТЦК могут быть у людей за границей — что грозит эмигрантам.
Читайте Новини.LIVE!