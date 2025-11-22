Видео
Україна
Видео

Минимум звонок — список прав, которые вы имеете в ТЦК

Минимум звонок — список прав, которые вы имеете в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 12:52
обновлено: 14:07
Права и обязанности в ТЦК - на что имеет право военнообязанный
Гражданин в ТЦК. Фото: ЧОТЦК

Многие мужчины при попадании в ТЦК переживают, особенно если не были готовы и не изъявляли желания идти служить. Но быть уверенным помогут знания своих прав и обязанностей, а также понимание правомерных или неправомерных действий со стороны ТЦК.

Какие права имеет человек при попадании в ТЦК, Новини.LIVE объяснила адвокат Юлия Антонюк.

Права человека в ТЦК

"При доставлении в ТЦК человек имеет право на связь с родственниками, на адвоката, на медицинский осмотр независимо от ВВК, на копии всех оформляемых документов, на обжалование всех решений ТЦК", — рассказала адвокат.

Также есть вещи, которые не мюать право делать ТЦК:

  • блокировать выход;
  • удерживать в подвалах/комнатах;
  • отбирать телефон;
  • заставлять подписывать что-то силой;
  • перевозить без документов.

"Если лицо официально мобилизовали и оформили документы, после чего оно поехало на полигон или в часть, все равно ТЦК обязан сообщить родственникам номер части и передать его данные", — добавила адвокат.

Ранее мы писали, имеют ли право ТЦК отказывать в бронировании согласно новым правилам.

Также юристы объяснили, какие проблемы с ТЦК могут быть у людей за границей — что грозит эмигрантам.

правосудие мобилизация ВВК ТЦК и СП Срочная служба
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
