Права и обязанности в ТЦК - на что имеет право военнообязанный

Многие мужчины при попадании в ТЦК переживают, особенно если не были готовы и не изъявляли желания идти служить. Но быть уверенным помогут знания своих прав и обязанностей, а также понимание правомерных или неправомерных действий со стороны ТЦК.

Какие права имеет человек при попадании в ТЦК, Новини.LIVE объяснила адвокат Юлия Антонюк.

Права человека в ТЦК

"При доставлении в ТЦК человек имеет право на связь с родственниками, на адвоката, на медицинский осмотр независимо от ВВК, на копии всех оформляемых документов, на обжалование всех решений ТЦК", — рассказала адвокат.

Также есть вещи, которые не мюать право делать ТЦК:

блокировать выход;

удерживать в подвалах/комнатах;

отбирать телефон;

заставлять подписывать что-то силой;

перевозить без документов.

"Если лицо официально мобилизовали и оформили документы, после чего оно поехало на полигон или в часть, все равно ТЦК обязан сообщить родственникам номер части и передать его данные", — добавила адвокат.

