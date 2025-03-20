У Львові чоловік ухилився від мобілізації через недовіру до ТЦК — що вирішив суд

Чоловік спілкується з представниками ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львові чоловік відмовився від мобілізації, оскільки не довіряє працівникам територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловіка визнали придатним до проходження військової служби. У серпні 2023 року йому вручили повістку, однак він ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання житель Львова заперечив свою провину та заявив, що не може проходити військову службу "за станом здоровʼя".

"Він не згідний з висновком ВЛК, яким йому було визнано придатним для служби в лавах Збройних Сил України. Він не довіряє працівникам ТЦК, не бажає проходити службу в ЗСУ, так як боїться за своє життя", — йдеться у вироку.

Чоловік просив не карати його суворо.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що неодноразово надавав чоловіку можливість повторно пройти ВЛК, проте він цього так і не виконав.

Його визнали винним за ухилення від мобілізації та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі суд ухвалив вирок чоловікові, який відмовився служити. Він вимагав закриття кримінальної справи проти нього, погоджуючись на мобілізацію лише за таких умов.

Також у Тернопільській області 59-річний чоловік відмовився від мобілізації через свій вік. Суд визнав його винним та призначив покарання.