Во Львове мужчина уклонился от мобилизации из-за недоверия к ТЦК — что решил суд

Мужчина общается с представителями ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львове мужчина отказался от мобилизации, поскольку не доверяет работникам территориального центра комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчину признали годным к прохождению военной службы. В августе 2023 года ему вручили повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания житель Львова отрицал свою вину и заявил, что не может проходить военную службу "по состоянию здоровья".

"Он не согласен с заключением ВВК, которым он был признан годным для службы в рядах Вооруженных Сил Украины. Он не доверяет работникам ТЦК, не желает проходить службу в ВСУ, так как боится за свою жизнь", — говорится в приговоре.

Мужчина просил не наказывать его строго.

Что решил суд

Суд отметил, что неоднократно предоставлял мужчине возможность повторно пройти ВВК, однако он этого так и не выполнил.

Его признали виновным за уклонение от мобилизации и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Одессе суд вынес приговор мужчине, который отказался служить. Он требовал закрытия уголовного дела против него, соглашаясь на мобилизацию только при таких условиях.

Также в Тернопольской области 59-летний мужчина отказался от мобилизации из-за своего возраста. Суд признал его виновным и назначил наказание.