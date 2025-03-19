На Тернопільщини судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через вік

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Тернопільській області 59-річний чоловік відмовився від мобілізації через свій вік. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому минулого року чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Під час судового засідання він визнав свою провину та розкаявся.

Чоловік зазначив, що є особою передпенсійного віку та в 2022 році переніс операцію, внаслідок чого не може ефективно служити. Обвинувачений наголосив, що якби був молодшим, то пішов би на службу. За словами чоловіка, його зяті вже захищають Україну.

Що вирішив суд

Суд з'ясував, що чоловіку 59 років і він справді переніс операцію. Однак його визнали винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіка засудили до двох років іспитового терміну.

Нагадаємо, житель Закарпаття, який опікувався хворою матір’ю, намагався отримати відстрочку від мобілізації. Однак ТЦК відмовив і мобілізував його, після чого чоловік звернувся до суду.

Також у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.