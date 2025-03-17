Суд покарав чоловіка у Львівській області, який відмовився від бойової повістки

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області чоловік відмовився від бойової повістки. Не дивлячись на відмову, він був поінформований про час прибуття до ТЦК, але так і не прийшов для проходження військової служби, через що суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 3 червня 2024 року мешканця міста Самбор було визнано придатним для проходження військової служби за результатами ВЛК.

В цей же день чоловік був поінформований про час, дату та місце прибуття для відправки до військової частини, але відмовився від бойової повістки. У зв'язку з цим було складено акт про відмову від отримання повістки, але це не знімало відповідальність з особи щодо явки в зазначений час. Як результат, чоловік так і не прийшов, чим вчинив кримінальне правопорушення, ухилившись від мобілізації.

Під час судового засідання обвинувачений частково визнав свою провину та пояснив, що перший раз працівники Самбірського ТЦК привезли його у квітні 2024 року для проходження ВЛК, яку він пройшов і йому дали скерування на додаткове обстеження до окуліста та травматолога. Однак він їх так і не пройшов

Другий раз у червні 2024 року його привезли до територіального центру комплектування працівники поліції разом із представниками ТЦК. Чоловік пройшов ВЛК, був визнаний придатним до служби, і власноручно підписав цей висновок. В цей момент він відмовився від бойової повістки.

"Працівники ТЦК вручали йому бойову повістку, однак він від її отримання відмовився. Свою відмову від отримання бойової повістки він пояснював проблемою з очима та переломом шийки бедра. Працівники ТЦК викликали працівників поліції, які 3 червня 2024 року зафіксували його відмову отримувати повістку, у зв`язку з чим було складено акт про відмову", — сказано у матеріалі справи.

Вже у вересні 2024 чоловік пройшов обласну ВЛК, де гадав комісії знімки та виписку про переломи шийки бедра у 2023 році, однак його визнали придатним. Оскаржувати дії голови ВЛК він не став. Водночас чоловіку роз'яснили і він був поінформований, яку несе відповідальність за недотримання бойової повістки.

Рішення суду

На думку Самбірського міськрайонного суду Львівської області, винуватість чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення було повністю доведено зібраними в ході досудового слідства доказами.

При обранні міри та виду покарання суд врахував, що чоловік раніше не був судимий і скоїв нетяжкий злочин. Проте обставин, які пом'якшують чи обтяжують покарання обвинуваченому - не встановлено. За результатами розгляду справи суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вирок ще може бути оскаржений, якщо буде звернення до апеляційного суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Вінницькій області суд також розглянув справу щодо чоловіка, який проігнорував бойову повістку. За це його позбавили волі строком на 3 роки.

Також ми писали, що адвокат Андрій Карпенко розповів, якими двома шляхами можна оскаржити штраф ТЦК.