Суд наказал мужчину во Львовской области, который отказался от боевой повестки

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львовской области мужчина отказался от боевой повестки. Несмотря на отказ, он был проинформирован о времени прибытия в ТЦК, но так и не пришел для прохождения военной службы, за что суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 3 июня 2024 года житель города Самбор был признан годным для прохождения военной службы по результатам ВВК.

В этот же день мужчина был проинформирован о времени, дате и месте прибытия для отправки в воинскую часть, но отказался от боевой повестки. В связи с этим был составлен акт об отказе от получения повестки, но это не снимало ответственность с лица относительно явки в указанное время. Как результат, мужчина так и не пришел, чем совершил уголовное преступление, уклонившись от мобилизации.

Во время судебного заседания обвиняемый частично признал свою вину и пояснил, что первый раз работники Самборского ТЦК привезли его в апреле 2024 года для прохождения ВВК, которую он прошел и ему дали направление на дополнительное обследование к окулисту и травматологу. Однако он их так и не прошел

Второй раз в июне 2024 года его привезли в территориальный центр комплектования работники полиции вместе с представителями ТЦК. Мужчина прошел ВВК, был признан годным к службе, и собственноручно подписал это заключение. В этот момент он отказался от боевой повестки.

"Работники ТЦК вручали ему боевую повестку, однако он от ее получения отказался. Свой отказ от получения боевой повестки он объяснял проблемой с глазами и переломом шейки бедра. Работники ТЦК вызвали сотрудников полиции, которые 3 июня 2024 года зафиксировали его отказ получать повестку, в связи с чем был составлен акт об отказе", — сказано в материале дела.

Уже в сентябре 2024 года мужчина прошел областную ВВК, где предоставил комиссии снимки и выписку о переломах шейки бедра в 2023 году, однако его признали годным. Обжаловать действия председателя ВВК он не стал. В то же время мужчине разъяснили и он был проинформирован, какую несет ответственность за несоблюдение боевой повестки.

Решение суда

По мнению Самборского горрайонного суда Львовской области, виновность мужчины в совершении уголовного преступления была полностью доказана собранными в ходе досудебного следствия доказательствами.

При избрании меры и вида наказания суд учел, что мужчина ранее не был судим и совершил нетяжелое преступление. Однако обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание обвиняемому — не установлено. По результатам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время приговор еще может быть обжалован, если будет обращение в апелляционный суд.

Напомним, недавно мы писали, что в Винницкой области суд также рассмотрел дело в отношении мужчины, который проигнорировал боевую повестку. За это его лишили свободы сроком на 3 года.

Также мы писали, что адвокат Андрей Карпенко рассказал, какими двумя путями можно обжаловать штраф ТЦК.