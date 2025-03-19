На Тернопольщине судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за возраста

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Тернопольской области 59-летний мужчина отказался от мобилизации из-за своего возраста. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где его признали виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В феврале прошлого года мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации. Во время судебного заседания он признал свою вину и раскаялся.

Мужчина отметил, что является лицом предпенсионного возраста и в 2022 году перенес операцию, в результате чего не может эффективно служить. Обвиняемый отметил, что если бы был моложе, то пошел бы на службу. По словам мужчины, его зятья уже защищают Украину.

Что решил суд

Суд выяснил, что мужчине 59 лет и он действительно перенес операцию. Однако его признали виновным за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчину приговорили к двум годам испытательного срока.

Напомним, житель Закарпатья, который заботился о больной матери, пытался получить отсрочку от мобилизации. Однако ТЦК отказал и мобилизовал его, после чего мужчина обратился в суд.

Также во Львовской области мужчина отказался от получения повестки. Из-за этого он получил наказание по решению суда.