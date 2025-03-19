Відмовився від мобілізації — мешканця Одещини засудили до тюремного строку

Молоток судді. Фото: Freepik

В Одесі суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від проходження військової служби під час мобілізації. Він вимагав закриття кримінальної справи, яку порушили проти нього раніше — тільки за таких умов він був готовим мобілізуватися.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Як встановило слідство, обвинувачений є військовозобов’язаним, перебуває на військовому обліку та був визнаний придатним для служби за висновком військово-лікарської комісії. 2 серпня 2024 року він отримав повістку та прибув до територіального центру комплектування (ТЦК) у Балті. Однак, коли йому було вручено направлення для відправлення до військової частини, чоловік відмовився проходити службу.

Свою відмову обвинувачений мотивував тим, що щодо нього триває розгляд кримінального провадження за іншою статтею. Він заявив, що готовий піти на військову службу лише після зняття обвинувачень та закриття справи. При цьому працівники ТЦК неодноразово наголошували, що його судовий процес не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Під час судового розгляду свідки підтвердили, що обвинуваченому пояснили наслідки його дій, а момент відмови було зафіксовано на відео. Суд також дослідив документи, що підтверджують його придатність до служби, та матеріали щодо вручення повістки.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації. Враховуючи, що злочин було вчинено в умовах воєнного стану, суд не став пом’якшувати покарання та призначив три роки позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням пересування у нічний час. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку через Одеський апеляційний суд.

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