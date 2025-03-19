Отказался от мобилизации — жителя Одесской области приговорили к тюремному сроку

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Одессе суд вынес приговор мужчине, который отказался от прохождения военной службы по мобилизации. Он требовал закрытия уголовного дела, которое возбудили против него ранее — только при таких условиях он был готов мобилизоваться.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Как установило следствие, обвиняемый является военнообязанным, состоит на воинском учете и был признан годным для службы по заключению военно-врачебной комиссии. 2 августа 2024 года он получил повестку и прибыл в территориальный центр комплектования (ТЦК) в Балте. Однако, когда ему было вручено направление для отправки в воинскую часть, мужчина отказался проходить службу.

Свой отказ обвиняемый мотивировал тем, что в отношении него продолжается рассмотрение уголовного производства по другой статье. Он заявил, что готов пойти на военную службу только после снятия обвинений и закрытия дела. При этом работники ТЦК неоднократно подчеркивали, что его судебный процесс не является основанием для получения отсрочки от мобилизации.

Во время судебного разбирательства свидетели подтвердили, что обвиняемому объяснили последствия его действий, а момент отказа был зафиксирован на видео. Суд также исследовал документы, подтверждающие его пригодность к службе, и материалы о вручении повестки.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от призыва по мобилизации. Учитывая, что преступление было совершено в условиях военного положения, суд не стал смягчать наказание и назначил три года лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ограничением передвижения в ночное время. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Одесский апелляционный суд.

Напомним, во Львовской области судили военнослужащего, который находясь в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять в командира.

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