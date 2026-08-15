Лубінець звернувся до Генпрокуратури через незаконну мобілізацію вченого

Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив із заявою через незаконну мобілізацію вченого та ветерана бойових дій. Чоловіка, який мав право на звільнення від призову, примусово відправили у військову частину ще до ухвалення офіційного рішення щодо його документів. Омбудсмен назвав такі дії грубим свавіллям і звернувся до правоохоронних органів для проведення розслідування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Примусове затримання вченого

За словами омбудсмена, постраждалим є археолог, старший науковий співробітник Академії наук, який раніше вже захищав батьківщину та мав статус УБД. Наразі чоловік звернувся до державних органів у Кам'янці-Подільському, щоб продовжити свою законну відстрочку як дипломований науковий працівник.

"За словами дружини, чоловік повідомив працівникам ТЦК та СП про подану заяву на відстрочку та пред'явив отриманий у ЦНАП опис вхідного пакета документів. Втім, жінка стверджує, що цей документ у нього забрали та не повернули", — заявив Дмитро Лубінець.

Попри відсутність остаточного рішення, ветерана миттєво змусили пройти медичну комісію і одразу відвезли до військової частини.

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Реакція омбудсмена

Дмитро Лубінець запевнив, що триматиме цю справу під особистим контролем. Він вже направив повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення до Офісу Генпрокурора, а також звернувся до Військової служби правопорядку ЗСУ, щоб там відреагували на ситуацію в межах своїх повноважень.

"Наголошую, що практику сліпої "бусифікації" та мобілізації "для галочки" треба викорінити! Цифри у звітах не впливають на реальний хід війни. Мобілізація необхідна, але вона не може бути за межею закону. Бо держава відрізняється від свавілля саме процедурами, правилами та повагою до людини", — заявив Дмитро Лубінець.

Як писали Новини.LIVE раніше, у випадках застосування силової мобілізації та незаконних затримань на вулицях громадяни можуть звертатися зі скаргами не лише до поліції. Адвокат та керівник юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE зазначала, що відеодокази свавілля працівників ТЦК варто паралельно направляти до ДБР, Міноборони та спеціалізованої прокуратури для відкриття кримінальних проваджень.

Також ми писали, чи можуть співробітники ТЦК заходити в дім без дозволу. Згідно законодавству, житло людини є недоторканим, тому проникнення до квартири без згоди господаря або рішення суду виключно заради мобілізаційних заходів є абсолютно незаконним.