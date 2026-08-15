Лубинец обратился в Генеральную прокуратуру в связи с незаконной мобилизацией учёного

Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с заявлением в связи с незаконной мобилизацией ученого и ветерана боевых действий. Мужчину, имевшего право на освобождение от призыва, принудительно отправили в воинскую часть еще до принятия официального решения по его документам. Омбудсмен назвал такие действия грубым произволом и обратился в правоохранительные органы с просьбой провести расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Принудительное задержание учёного

По словам омбудсмена, пострадавшим является археолог, старший научный сотрудник Академии наук, который ранее уже защищал родину и имел статус УБД. В настоящее время мужчина обратился в государственные органы в Каменце-Подольском, чтобы продлить свою законную отсрочку как дипломированный научный работник.

"По словам жены, мужчина сообщил сотрудникам ТЦК и СП о поданном заявлении на отсрочку и предъявил полученную в ЦНАП опись входящего пакета документов. Впрочем, женщина утверждает, что этот документ у него забрали и не вернули", — заявил Дмитрий Лубинец.

Несмотря на отсутствие окончательного решения, ветерана немедленно заставили пройти медицинскую комиссию и сразу отвезли в воинскую часть.

Читайте также:

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец заверил, что будет держать это дело под личным контролем. Он уже направил сообщение о возможном совершении уголовного правонарушения в Офис генерального прокурора, а также обратился в Военную службу правопорядка ВСУ, чтобы там отреагировали на ситуацию в пределах своих полномочий.

"Подчеркиваю, что практику слепой бусификации и мобилизации для галочки нужно искоренить! Цифры в отчетах не влияют на реальный ход войны. Мобилизация необходима, но она не может выходить за рамки закона. Ведь государство отличается от произвола именно процедурами, правилами и уважением к человеку", — заявил Дмитрий Лубинец.

Как ранее писали Новини.LIVE, в случаях применения силовой мобилизации и незаконных задержаний на улицах граждане могут обращаться с жалобами не только в полицию. Адвокат и руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE отмечала, что видеодоказательства произвола работников ТЦК стоит параллельно направлять в ГБР, Минобороны и специализированную прокуратуру для открытия уголовных производств.

Также мы писали, могут ли сотрудники ТЦК заходить в дом без разрешения. Согласно законодательству, жилище человека является неприкосновенным, поэтому проникновение в квартиру без согласия хозяина или решения суда исключительно в целях мобилизационных мероприятий является абсолютно незаконным.