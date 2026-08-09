Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Бусификация на улицах: куда обращаться с жалобами на произвол ТЦК

Бусификация на улицах: куда обращаться с жалобами на произвол ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 00:30
Превышение полномочий ТЦК: куда направлять жалобы на избиения и похищения
Избиение мужчины сотрудниками во Львове, подписание документов. Фото: кадр из видео, Pexels, коллаж Новини.LIVE

В случаях применения силовой мобилизации и незаконных задержаний на улицах граждане могут обращаться с жалобами не только в полицию. Видеодоказательства произвола сотрудников ТЦК следует параллельно направлять в ГБР, Минобороны и специализированную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE сообщила адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова.

В какие инстанции подавать жалобы на насилие со стороны ТЦК

Сегодня силовые задержания военнообязанных на улицах, известные в обществе как «бусификация», не прекращаются, несмотря на громкие заявления чиновников о вреде таких методов для общего процесса мобилизации и падении доверия граждан.

Украинцы массово жалуются на нарушение своих конституционных прав сотрудниками территориальных центров комплектования, однако нередко сталкиваются с тем, что представители правоохранительных органов выступают союзниками военкомов в таких ситуациях. В связи с этим возникает острая необходимость обращаться в другие инстанции для защиты от неправомерных действий.

Правозащитница подчеркивает исключительную важность сбора материалов об инциденте.

Читайте также:

"Если имеется видеофиксация неправомерных действий (применение силы, незаконное удержание, повреждение имущества и т. п.), помимо Национальной полиции Украины, видеозапись вместе с сопроводительным заявлением следует направить в несколько органов", — пояснила она.

В ситуациях, когда доверие к местной полиции отсутствует, ключевым органом для реагирования становится Государственное бюро расследований. Именно ГБР уполномочено расследовать преступления, совершенные непосредственно военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Это касается случаев превышения власти или служебных полномочий, подпадающих под статью 426-1 Уголовного кодекса Украины, а также незаконного лишения свободы или похищения человека, которые квалифицируются по статье 146 УКУ.

При этом собранные материалы необходимо направлять в областные или региональные подразделения Специализированной прокуратуры в сфере обороны. Это ведомство осуществляет надзор за соблюдением законов во время мобилизации и ведет процессуальное руководство в уголовных производствах в отношении военнослужащих.

Отдельным важным направлением защиты является обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Омбудсмен обязан реагировать на нарушения прав на личную неприкосновенность и свободу, а также на факты жестокого обращения или пыток. По результатам рассмотрения жалоб этот орган может назначить соответствующую проверку и даже направить на место специальную мониторинговую группу.

Для привлечения должностных лиц ТЦК к дисциплинарной ответственности Дина Дрижакова также советует привлекать профильные военные ведомства. Доказательства силовой мобилизации следует передавать в Службу внутреннего аудита или Инспекцию Министерства обороны Украины с требованием провести служебное расследование. В то же время для оперативного дисциплинарного реагирования со стороны руководства высшего звена заявления следует направлять в военно-гражданские администрации и областные территориальные центры комплектования высшего уровня.

А тем временем, как сообщали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15459, цель которого — кардинально изменить порядок работы сотрудников ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. Он вводит строгое требование об обязательной непрерывной фото- и видеофиксации любых проверок военно-учетных документов и сопутствующих действий должностных лиц.

В то же время мобильные группы оповещения военкоматов совместно с Национальной полицией обладают полномочиями принудительно задерживать прямо на улице не только нарушителей правил учета, но и военнослужащих из числа тех, кто самовольно покинул воинские части, с последующим конвоированием и передачей таких лиц в Военную службу правопорядка. Юристы объяснили, почему это законно.

мобилизация жалобы ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации