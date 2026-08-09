Превышение полномочий ТЦК: куда направлять жалобы на избиения и похищения

Избиение мужчины сотрудниками во Львове, подписание документов. Фото: кадр из видео, Pexels, коллаж Новини.LIVE

В случаях применения силовой мобилизации и незаконных задержаний на улицах граждане могут обращаться с жалобами не только в полицию. Видеодоказательства произвола сотрудников ТЦК следует параллельно направлять в ГБР, Минобороны и специализированную прокуратуру для возбуждения уголовных дел.

Об этом эксклюзивно для Новини.LIVE сообщила адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова.

В какие инстанции подавать жалобы на насилие со стороны ТЦК

Сегодня силовые задержания военнообязанных на улицах, известные в обществе как «бусификация», не прекращаются, несмотря на громкие заявления чиновников о вреде таких методов для общего процесса мобилизации и падении доверия граждан.

Украинцы массово жалуются на нарушение своих конституционных прав сотрудниками территориальных центров комплектования, однако нередко сталкиваются с тем, что представители правоохранительных органов выступают союзниками военкомов в таких ситуациях. В связи с этим возникает острая необходимость обращаться в другие инстанции для защиты от неправомерных действий.

Правозащитница подчеркивает исключительную важность сбора материалов об инциденте.

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"Если имеется видеофиксация неправомерных действий (применение силы, незаконное удержание, повреждение имущества и т. п.), помимо Национальной полиции Украины, видеозапись вместе с сопроводительным заявлением следует направить в несколько органов", — пояснила она.

В ситуациях, когда доверие к местной полиции отсутствует, ключевым органом для реагирования становится Государственное бюро расследований. Именно ГБР уполномочено расследовать преступления, совершенные непосредственно военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Это касается случаев превышения власти или служебных полномочий, подпадающих под статью 426-1 Уголовного кодекса Украины, а также незаконного лишения свободы или похищения человека, которые квалифицируются по статье 146 УКУ.

При этом собранные материалы необходимо направлять в областные или региональные подразделения Специализированной прокуратуры в сфере обороны. Это ведомство осуществляет надзор за соблюдением законов во время мобилизации и ведет процессуальное руководство в уголовных производствах в отношении военнослужащих.

Отдельным важным направлением защиты является обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Омбудсмен обязан реагировать на нарушения прав на личную неприкосновенность и свободу, а также на факты жестокого обращения или пыток. По результатам рассмотрения жалоб этот орган может назначить соответствующую проверку и даже направить на место специальную мониторинговую группу.

Для привлечения должностных лиц ТЦК к дисциплинарной ответственности Дина Дрижакова также советует привлекать профильные военные ведомства. Доказательства силовой мобилизации следует передавать в Службу внутреннего аудита или Инспекцию Министерства обороны Украины с требованием провести служебное расследование. В то же время для оперативного дисциплинарного реагирования со стороны руководства высшего звена заявления следует направлять в военно-гражданские администрации и областные территориальные центры комплектования высшего уровня.

А тем временем, как сообщали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15459, цель которого — кардинально изменить порядок работы сотрудников ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий. Он вводит строгое требование об обязательной непрерывной фото- и видеофиксации любых проверок военно-учетных документов и сопутствующих действий должностных лиц.

В то же время мобильные группы оповещения военкоматов совместно с Национальной полицией обладают полномочиями принудительно задерживать прямо на улице не только нарушителей правил учета, но и военнослужащих из числа тех, кто самовольно покинул воинские части, с последующим конвоированием и передачей таких лиц в Военную службу правопорядка. Юристы объяснили, почему это законно.