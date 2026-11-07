Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

На Черкащині знайшли мертвим Сергія із Золотоноші, який зник після перебування у Звенигородському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Майже два місяці його розшукувала родина. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає всебічно перевірити обставини зникнення та смерті чоловіка, а також дії причетних посадовців.

Про це Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про зникнення чоловіка після ТЦК

За словами Дмитра Лубінця, у серпні працівники ТЦК доставили Сергія із Золотоноші до Звенигородки — приблизно за 140 кілометрів від його дому. За свідченнями очевидців, там у чоловіка стався епілептичний напад.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Попри це, Сергій пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіка направили до штурмової бригади, однак, за наявною інформацією, там відмовилися його приймати.

У ТЦК стверджують, що після цього Сергія відпустили. За словами омбудсмана, його родина майже два місяці намагалася встановити місце перебування чоловіка. Зрештою його знайшли мертвим за 120 кілометрів від дому.

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Лубінець вимагає розслідувати обставини смерті

За фактом зникнення чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Водночас судово-медична експертиза не встановила причину смерті.

Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс омбудсмана одразу направив запити до Генерального штабу ЗСУ, Офісу Генерального прокурора, центрального та зонального управлінь Військової служби правопорядку. Після встановлення факту смерті чоловіка також надіслали листи до обласного ТЦК та СП і Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

"Вимагаю всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування. Необхідно встановити повний маршрут Сергія, перевірити дії всіх причетних посадових осіб, з’ясувати обставини його зникнення та смерті й надати правову оцінку кожному рішенню та кожній дії", — наголосив омбудсман.

Він також вимагає від Черкаського обласного ТЦК та СП надати вичерпні пояснення щодо ситуації.

За словами Лубінця, його представниця в Черкаській області Мар’яна Ніщенко підтримує постійний зв’язок із родиною померлого. Омбудсман наголосив, що факт поховання Сергія не означає, що справу можна закрити без відповідей для його близьких.

"Родина має право знати правду. А суспільство — знати, хто і за що відповідає", — підсумував він.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора після інциденту на Хмельниччині, де група невідомих осіб проникла до приватного будинку. Омбудсман вимагав перевірити обставини події та встановити, хто саме перебував у помешканні, до яких структур належать ці люди й на якій підставі вони туди потрапили.

Також Новини.LIVE писали, що під час перевірки дев'яти об'єктів у Черкаській області команда Дмитра Лубінця виявила порушення в роботі ТЦК. Зокрема, деякі військовозобов'язані тривалий час перебували у збірному пункті без належно оформлених документів.