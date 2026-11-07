Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

В Черкасской области нашли мертвым Сергея из Золотоноши, который пропал после пребывания в Звенигородском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Почти два месяца его разыскивала семья. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует всесторонне проверить обстоятельства исчезновения и смерти мужчины, а также действия причастных должностных лиц.

Об этом Лубинец сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Что известно об исчезновении мужчины после ТЦК

По словам Дмитрия Лубинеца, в августе сотрудники ТЦК доставили Сергея из Золотоноши в Звенигородку — примерно в 140 километрах от его дома. По свидетельствам очевидцев, там у мужчины случился эпилептический приступ.

Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Несмотря на это, Сергей прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого мужчину направили в штурмовую бригаду, однако , по имеющейся информации, там отказались его принимать.

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В ТЦК утверждают, что после этого Сергея отпустили. По словам омбудсмена, его семья почти два месяца пыталась установить местонахождение мужчины. В конце концов его нашли мертвым в 120 километрах от дома.

Лубинец требует расследовать обстоятельства смерти

По факту исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины. В то же время судебно-медицинская экспертиза не установила причину смерти.

Дмитрий Лубинец сообщил, что Офис омбудсмена сразу направил запросы в Генеральный штаб ВСУ, Офис Генерального прокурора, центральное и зональное управления Военной службы правопорядка. После установления факта смерти мужчины также были направлены письма в областной ТЦК и СП и Главное управление Национальной полиции в Черкасской области.

"Требую всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. Необходимо установить полный маршрут Сергея, проверить действия всех причастных должностных лиц, выяснить обстоятельства его исчезновения и смерти и дать правовую оценку каждому решению и каждому действию", — подчеркнул омбудсман.

Он также требует от Черкасского областного ТЦК и СП предоставить исчерпывающие объяснения по поводу сложившейся ситуации.

По словам Лубинца, его представительница в Черкасской области Марьяна Нищенко поддерживает постоянную связь с семьей покойного. Омбудсман подчеркнул, что факт захоронения Сергея не означает, что дело можно закрыть без ответов для его близких.

"Семья имеет право знать правду. А общество — знать, кто и за что отвечает", — подытожил он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора после инцидента в Хмельницкой области, где группа неизвестных лиц проникла в частный дом. Омбудсман потребовал проверить обстоятельства происшествия и установить, кто именно находился в доме, к каким структурам относятся эти люди и на каком основании они туда попали.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время проверки девяти объектов в Черкасской области команда Дмитрия Лубинца выявила нарушения в работе ТЦК. В частности, некоторые военнообязанные длительное время находились в сборном пункте без должным образом оформленных документов.