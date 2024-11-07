Документи для ТЦК - чи можна завірити копії без нотаріуса

Завірення копій документів нотаріусом. Фото: portiankoserhii.blogspot.com

У випадку, коли відстрочка від мобілізації оформлюється дистанційно, громадянин має надіслати до ТЦК рекомендованим листом заяву і копії документів. Копії громадянин може завірити самостійно, без візиту до нотаріуса.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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До ТЦК — копії документів

Одним із варіантів оформлення відстрочки є дистанційний, коли військовозобов’язаний громадянин надсилає до територіального центру комплектування пакет документів рекомендованим листом.

У такому варіанті можна надсилати не оригінали документів, а копії.

Юристи пояснили, як варто завірити копії документів, аби їх прийняли у ТЦК.

Чи обов’язково завіряти копії документів у нотаріуса

Юрист Сергій Богун підкреслив, що у такій ситуації все залежить від установ, до яких подаються подібні копії.

"Якщо, наприклад, до ТЦК — законодавство не забороняє засвідчувати копії документів власноруч фізичною особою", — пояснив правник.

Таким чином, громадянину, який хоче оформити відстрочку дистанційно, необов’язково звертатися до нотаріуса, аби завірити копії документів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Додамо, ми повідомляли, що робити із рекомендованим листом до ТЦК, якщо громадянин має лише електронний військово-обліковий документ.