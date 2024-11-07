Документы для ТЦК – можно ли заверить копии без нотариуса

Копии документов для ТЦК — можно ли заверить их без нотариуса
В случае, когда отсрочка от мобилизации оформляется дистанционно, гражданин должен направить в ТЦК заказным письмом заявление и копию документов. Копии гражданин может заверить самостоятельно, без посещения нотариуса.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
В ТЦК — копии документов
Одним из вариантов оформления отсрочки является дистанционный, когда военнообязанный гражданин направляет в территориальный центр комплектования пакет документов заказным письмом.
В таком варианте можно отправлять не оригиналы документов, а копии.
Юристы объяснили, как следует заверить копии документов, чтобы их приняли в ТЦК.
Обязательно ли заверять копии документов у нотариуса
Юрист Сергей Богун подчеркнул, что в такой ситуации все зависит от учреждений, которым подаются подобные копии.
"Если, например, в ТЦК — законодательство не запрещает удостоверять копии документов собственноручно физическим лицом", — пояснил юрист.
Таким образом, гражданину, желающему оформить отсрочку дистанционно, необязательно обращаться к нотариусу, чтобы заверить копии документов.
Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.
Добавим, мы сообщали, что делать с заказным письмом в ТЦК, если гражданин имеет только электронный военно-учетный документ.
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