Мобілізація в Україні набула неадекватних форм — Білецький зробив заяву про ТЦК і бусифікацію

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот

Мобілізація в Україні подекуди набула неадекватних форм і великої користі війську не приносить. "Бусифікація" є радше проблемою, ніж рішенням.

Про це заявив командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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На думку Білецького, так звана українська "бусифікація" від ТЦК сама по собі є радше проблемою, ніж рішенням.

"Ми ж всі розуміємо прекрасно, що так, нам потрібен призов, але ми розуміємо, що ті форми, які воно набрало — неадекватні", — сказав він.

Комбриг додав, що реальної користі для війська від "бусифікації" немає — зазвичай від таких новобранців більше проблем, ніж користі. Зрештою, це призвело до того, що військовим стало незручно носити форму в тилових містах.

"Ловиш себе на думці, що у міста краще в формі не виїжджати. Через весь цей переляк і істерику з ТЦК, люди часто достатньо лякливо відносяться до людей в формі. І я знаю, що це багатьом насправді болить і багатьом неприємно, тому що рік тому люди відчували оцю єдність. Бійці відчували, що до них ставляться як до захисників, до героїв. То зараз неприємне буває відчуття в цьому плані", — додав Білецький.

На переконання військового, мотивувати українців служити потрібно якісною бойовою підготовкою, а не її імітацією, гідним забезпеченням і досвідченими командирами, які бережуть життя своїх бійців.

Раніше боєць 78-го полку Сергій Огородник звернувся до представників територіальних центрів комплектування (ТЦК) із різкою критикою щодо організації мобілізації в Україні.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен України Дмитро Лубінець зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, де обговорили проблеми мобілізації.

А соціологічна група "Рейтинг" під час опитування виявила, що в українців знизилась довіра до працівників ТЦК.