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Командир Третьей штурмовой резко высказался о ТЦК и мобилизации

4 января 2025 17:46
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине приобрела неадекватные формы — Билецкий сделал заявление о ТЦК и бусификации
Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Мобилизация в Украине кое-где приобрела неадекватные формы и большой пользы войску не приносит. Бусификация" является скорее проблемой, чем решением.

Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Наталии Мосейчук.

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По мнению Билецкого, так называемая украинская "бусификация" от ТЦК сама по себе является скорее проблемой, чем решением.

"Мы же все понимаем прекрасно, что да, нам нужен призыв, но мы понимаем, что те формы, которые оно набрало — неадекватны", — сказал он.

Комбриг добавил, что реальной пользы для войска от "бусификации" нет — обычно от таких новобранцев больше проблем, чем пользы. В конце концов, это привело к тому, что военным стало неудобно носить форму в тыловых городах.

"Ловишь себя на мысли, что в города лучше в форме не выезжать. Из-за всего этого испуга и истерики с ТЦК, люди часто достаточно пугливо относятся к людям в форме. И я знаю, что это многим на самом деле болит и многим неприятно, потому что еще год назад люди чувствовали единство. Бойцы чувствовали, что к ним относятся как к защитникам, к героям. То сейчас неприятное бывает ощущение в этом плане", — добавил Билецкий.

По убеждению военного, мотивировать украинцев служить нужно качественной боевой подготовкой, а не ее имитацией, достойным обеспечением и опытными командирами, которые берегут жизни своих бойцов.

Ранее боец 78-го полка Сергей Огородник обратился к представителям территориальных центров комплектования (ТЦК) с резкой критикой относительно организации мобилизации в Украине.

Напомним, недавно омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где обсудили проблемы мобилизации.

А социологическая группа "Рейтинг" во время опроса выяснила, что у украинцев снизилось доверие к работникам ТЦК.

военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Андрій Білецький Третья штурмова бригада

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