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Командир 78-го полку різко розкритикував працівників ТЦК

3 січня 2025 13:07
Анастасія Постоєнко - Редактор
Командир 78-го полку Сергій Огородник висловився про дії ТЦК
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Командир 78-го полку Сергій Огородник звернувся до представників територіальних центрів комплектування (ТЦК) із різкою критикою щодо організації мобілізації в Україні. У своєму зверненні, опублікованому у соціальних мережах, він звинуватив працівників територіальних центрів комплектування у відсутності належного підходу до відбору мобілізованих та висловив обурення ситуацією, яка негативно впливає на боєздатність армії.

Про це Сергій Огородник написав у Facebook.

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Огородник зазначив, що до частин регулярно доставляють людей, які не здатні виконувати бойові завдання через стан здоров'я або інші обставини. Зокрема, йдеться про осіб із наркотичною залежністю, серйозними захворюваннями, психічними розладами, а також тих, хто має законні підстави для звільнення від служби.

ТЦК скандал Огородник
Заява Сергія Огородника. Фото: скриншот

"Ти отримав своє місце у військкоматі після бойових і нерідко поранень, ти хочеш допомогти хлопцям, які лишилися на бойових посадах, щоби підшукати їм заміну, зловити ухилянта й поставити в стрій. Адже це мета твого існування в системі ТЦК на мирній землі? Інакше поясни мені, якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м***ь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта", — висловився командир. 

Командир наголосив, що такі дії не лише створюють проблеми для військових підрозділів, а й ведуть до марнування ресурсів, які могли б бути використані ефективніше.

У зверненні командир навів приклади, коли до частин надходили чоловіки з важкими хворобами, багатодітні батьки, особи з інвалідністю та навіть безпритульні. На його думку, замість забезпечення боєздатності, ТЦК займаються формальним виконанням "плану", що призводить до зниження якості мобілізації.

"На відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка. Привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП. Привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми, витративши час на нього, харч і грошове забезпечення. Привезли хлопця з психічним розладом, який видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК?" — написав Огородник.

ТЦК скандал Огородник
Повідомлення Сергія Огородника. Фото: скриншот

Огородник також зауважив, що серед мобілізованих майже не зустрічаються фізично здорові люди, які б могли стати ефективними бійцями.  Він запропонував змінити критерії оцінки роботи ТЦК, орієнтуючись на якість мобілізованих, а не на їхню кількість, і закликав впровадити відповідальність для працівників, які допускають такі помилки.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен України Дмитро Лубінець зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим, де обговорили проблеми мобілізації.

А соціологічна група "Рейтинг" під час опитування виявила, що в українців знизилась довіра до працівників ТЦК. 

скандал армія мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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