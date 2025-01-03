Командир 78-го полка Сергей Огородник высказался о действиях ТЦК

Командир 78-го полка резко раскритиковал работников ТЦК
Командир 78-го полка Сергей Огородник обратился к представителям территориальных центров комплектования (ТЦК) с резкой критикой по организации мобилизации в Украине. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он обвинил работников территориальных центров комплектования в отсутствии должного подхода к отбору мобилизованных и выразил возмущение ситуацией, которая негативно влияет на боеспособность армии.
Об этом Сергей Огородник написал в Facebook.
ТЦК мобилизует всех подряд
Огородник отметил, что в части регулярно доставляют людей, которые не способны выполнять боевые задачи по состоянию здоровья или другим обстоятельствам. В частности, речь идет о лицах с наркотической зависимостью, серьезными заболеваниями, психическими расстройствами, а также тех, кто имеет законные основания для освобождения от службы.
"Ты получил свое место в военкомате после боевых и нередко ранений, ты хочешь помочь ребятам, которые остались на боевых должностях, чтобы подыскать им замену, поймать уклониста и поставить в строй. Ведь это цель твоего существования в системе ТЦК на мирной земле? Иначе объясни мне, какого х*я ты привозишь на отбор в части явный неликвид, который со старта "300" и геморрой для части, который ни дня воевать не будет, но прокрутится в системе ВСУ, получит форму, зарплату, и тупо в лучшем случае... спишется на законных основаниях, о которых ты, м***ь, должен был расспросить сразу и не допускать мобилизации такого фрукта", — высказался командир.
Командир отметил, что такие действия не только создают проблемы для воинских подразделений, но и ведут к расточительству ресурсов, которые могли бы быть использованы эффективнее.
В обращении командир привел примеры, когда в части поступали мужчины с тяжелыми болезнями, многодетные отцы, лица с инвалидностью и даже бездомные. По его мнению, вместо обеспечения боеспособности, ТЦК занимаются формальным выполнением "плана", что приводит к снижению качества мобилизации.
"На отбор в часть привезли наркомана, который официально получает заместительную терапию, имеет на руках соответствующие документы, которые всем показывает, и у него уже начинается ломка. Привезли парня, у которого на руках пакет документов на инвалидность матери, по уходу за которой он спишется быстрее, чем пройдет БЗВП. Привезли мужчину, у которого трое несовершеннолетних детей, и да, рапорт он уже подал и спишется, получив полный комплект зимней формы, потратив время на него, питание и денежное обеспечение. Привезли парня с психическим расстройством, которое видно невооруженным глазом, как он прошел вашу ВВК?" — написал Огородник.
Огородник также заметил, что среди мобилизованных почти не встречаются физически здоровые люди, которые бы могли стать эффективными бойцами. Он предложил изменить критерии оценки работы ТЦК, ориентируясь на качество мобилизованных, а не на их количество, и призвал внедрить ответственность для работников, которые допускают такие ошибки.
Напомним, недавно омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где обсудили проблемы мобилизации.
А социологическая группа "Рейтинг" во время опроса обнаружила, что у украинцев снизилось доверие к работникам ТЦК.
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