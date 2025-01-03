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Командир 78-го полка резко раскритиковал работников ТЦК

3 января 2025 13:07
Анастасия Постоенко - Редактор
Командир 78-го полка Сергей Огородник высказался о действиях ТЦК
Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративное: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Командир 78-го полка Сергей Огородник обратился к представителям территориальных центров комплектования (ТЦК) с резкой критикой по организации мобилизации в Украине. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, он обвинил работников территориальных центров комплектования в отсутствии должного подхода к отбору мобилизованных и выразил возмущение ситуацией, которая негативно влияет на боеспособность армии.

Об этом Сергей Огородник написал в Facebook.

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Огородник отметил, что в части регулярно доставляют людей, которые не способны выполнять боевые задачи по состоянию здоровья или другим обстоятельствам. В частности, речь идет о лицах с наркотической зависимостью, серьезными заболеваниями, психическими расстройствами, а также тех, кто имеет законные основания для освобождения от службы.

ТЦК скандал Огородник
Заявление Сергея Огородника. Фото: скриншот

"Ты получил свое место в военкомате после боевых и нередко ранений, ты хочешь помочь ребятам, которые остались на боевых должностях, чтобы подыскать им замену, поймать уклониста и поставить в строй. Ведь это цель твоего существования в системе ТЦК на мирной земле? Иначе объясни мне, какого х*я ты привозишь на отбор в части явный неликвид, который со старта "300" и геморрой для части, который ни дня воевать не будет, но прокрутится в системе ВСУ, получит форму, зарплату, и тупо в лучшем случае... спишется на законных основаниях, о которых ты, м***ь, должен был расспросить сразу и не допускать мобилизации такого фрукта", — высказался командир. 

Командир отметил, что такие действия не только создают проблемы для воинских подразделений, но и ведут к расточительству ресурсов, которые могли бы быть использованы эффективнее.

В обращении командир привел примеры, когда в части поступали мужчины с тяжелыми болезнями, многодетные отцы, лица с инвалидностью и даже бездомные. По его мнению, вместо обеспечения боеспособности, ТЦК занимаются формальным выполнением "плана", что приводит к снижению качества мобилизации.

"На отбор в часть привезли наркомана, который официально получает заместительную терапию, имеет на руках соответствующие документы, которые всем показывает, и у него уже начинается ломка. Привезли парня, у которого на руках пакет документов на инвалидность матери, по уходу за которой он спишется быстрее, чем пройдет БЗВП. Привезли мужчину, у которого трое несовершеннолетних детей, и да, рапорт он уже подал и спишется, получив полный комплект зимней формы, потратив время на него, питание и денежное обеспечение. Привезли парня с психическим расстройством, которое видно невооруженным глазом, как он прошел вашу ВВК?" — написал Огородник.

ТЦК скандал Огородник
Сообщение Сергея Огородника. Фото: скриншот

Огородник также заметил, что среди мобилизованных почти не встречаются физически здоровые люди, которые бы могли стать эффективными бойцами. Он предложил изменить критерии оценки работы ТЦК, ориентируясь на качество мобилизованных, а не на их количество, и призвал внедрить ответственность для работников, которые допускают такие ошибки.

Напомним, недавно омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где обсудили проблемы мобилизации.

А социологическая группа "Рейтинг" во время опроса обнаружила, что у украинцев снизилось доверие к работникам ТЦК.

скандал армия мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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