ВЛК для військового в ТЦК — коли це можливо

Військовослужбовець на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовець до звільнення не перебуває на військовому обліку в ТЦК. Але коли військовий перебуває у відпустці, у цей момент він може отримати направлення на ВЛК у своєму колишньому територіальному центрі комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни після мобілізації знімаються з обліку в територіальному центрі комплектування і перебувають у розпорядження командира військової частини.

Саме командир частини, а також лікарі (якщо військовий проходив лікування після хвороби чи поранення) направляють за потреби військовослужбовця на ВЛК.

Та існує один виняток, коли на військово-лікарську комісію військового може направити його колишній ТЦК.

Коли ТЦК видає направлення на ВЛК військовому

"Якщо Ви перебуваєте у відпустці для лікування після захворювання чи поранення, за декілька днів до її завершення зверніться до керівника твого ТЦК та СП щодо направлення на повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності до військової служби", — пояснив Юрій Айвазян.

У такому випадку, під час перебування військовослужбовця у відпустці, направити його на військово-лікарську комісію має право територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто саме направляє військових на ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК не має права направляти на ВЛК.