ВВК для военного в ТЦК — когда это возможно

Военнослужащий на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий до увольнения не состоит на воинском учете в ТЦК. Но когда военный находится в отпуске, в этот момент он может получить направление на ВВК в своем бывшем территориальном центре комплектования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане после мобилизации снимаются с учета в территориальном центре комплектования и находятся в распоряжении командира воинской части.

Именно командир части, а также врачи (если военный проходил лечение после болезни или ранения) направляют при необходимости военнослужащего на ВВК.

Но существует одно исключение, когда на военно-врачебную комиссию военного может направить его бывший ТЦК.

Когда ТЦК выдает направление на ВВК военному

"Если Вы находитесь в отпуске для лечения после заболевания или ранения, за несколько дней до его завершения обратитесь к руководителю твоего ТЦК и СП о направлении на повторный медицинский осмотр по месту проведения отпуска для определения годности к военной службе", — пояснил Юрий Айвазян.

В таком случае, во время пребывания военнослужащего в отпуске, направить его на военно-врачебную комиссию имеет право территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно направляет военных на ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, когда ТЦК не имеет права направлять на ВВК.