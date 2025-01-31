Нова відстрочка для демобілізованого — коли подавати документи

Солдати строкової служби. Фото: "Радіо Свобода"

Колишні військовослужбовці строкової служби отримують 12-місячну відстрочку після демобілізації. Якщо такий громадянин має право на відстрочку з іншої причини, то подавати заяву потрібно перед самим завершення демобілізаційної відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Відстрочка для демобілізованих

Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці строкової служби після демобілізації мають право на відстрочку протягом 12 місяців.

Після цього демобілізованого раніше громадянина можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Коли подавати документи на нову відстрочку

Юристи пояснили, що робити демобілізованому під час відстрочки, якщо він має право на відстрочку за іншою підставою.

"Найкращий варіант — запит на відстрочку через "Резерв+" ближче до закінчення чинної відстрочки. Її нададуть автоматично", — наголосив Сергій Богун.

Він підкреслив, чому це треба робити саме перед закінченням демобілізаційної відстрочки: "Двох відстрочок одночасно бути не може".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як в Україні мобілізують строковиків.

Також ми повідомляли про те, чи можуть строковики відмовитися від мобілізації.