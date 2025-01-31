Новая отсрочка для демобилизованного — когда подавать документы

Солдаты срочной службы. Фото: "Радіо Свобода"

Бывшие военнослужащие срочной службы получают 12-месячную отсрочку после демобилизации. Если такой гражданин имеет право на отсрочку по другой причине, то подавать заявление нужно перед самым завершением демобилизационной отсрочки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Согласно действующему законодательству, военнослужащие срочной службы после демобилизации имеют право на отсрочку в течение 12 месяцев.

После этого демобилизованного ранее гражданина могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Когда подавать документы на новую отсрочку

Юристы объяснили, что делать демобилизованному во время отсрочки, если он имеет право на отсрочку по другому основанию.

"Лучший вариант — запрос на отсрочку через "Резерв+" ближе к окончанию действующей отсрочки. Ее предоставят автоматически", — подчеркнул Сергей Богун.

Он подчеркнул, почему это надо делать именно перед окончанием демобилизационной отсрочки: "Двух отсрочек одновременно быть не может".

Напомним, мы ранее писали о том, как в Украине мобилизуют срочников.

Также мы сообщали о том, могут ли срочники отказаться от мобилизации.