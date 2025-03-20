ВЛК квітень 2025 - кого неможливо відправити на комісію

Військово-лікарська комісія. Фото: varta1

Військово-лікарська комісія потрібна ТЦК для того, аби відбирати серед громадян придатних до військової служби. Та є частина громадян, яких територіальний центр комплектування не може відправити на ВЛК за будь-яких умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів процесу загальної мобілізації.

Саме за допомогою військово-лікарської комісії визначається придатність того чи іншого громадянина до військової служби.

Саме після ухвалення рішення керівником ВЛК щодо придатності громадянина до військової служби того можуть направити у навчальний центр чи військову частину Збройних сил України.

Кого не пошлють на ВЛК

Та не усіх територіальний центр комплектування може направити на військово-лікарську комісію.

"Якщо ви непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, є невійськовозобов'язаним, тому взагалі не підлягаєте проходженню ВЛК", — пояснив громадянину, який був виключений з обліку, адвокат Євген Олександрович.

Тож громадян, які з тих чи інших причин були виключені з військового обліку, ТЦК більше не може направити на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як пройти військово-лікарську комісію без ТЦК, у поліклініці.

Додамо, ми повідомляли про те, яких лікарів треба обов’язково пройти під час військово-лікарської комісії.